L'Inter ha chiuso il colpo Joaquin Correa. Le ultime resistenze della Lazio e del presidente Claudio Lotito sono state abbattute e l'affare ora si più definire concluso al punto che il giocatore è già atteso a Milano per svolgere al più presto visite mediche e firme sui contratti e metterlo a disposizione di Inzaghi già per la trasferta di venerdì con il Verona.



I DETTAGLI - Per l'attaccante argentino è stato decisivo il forcing portato avanti nella giornata di ieri con l'Inter che verserà complessivamente alla Lazio 31 milioni di euro nella migliore delle ipotesi. Nel dettaglio l'operazione sarà in prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25 milioni e un milione di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.