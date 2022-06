L'Inter è la squadra più attiva sul calciomercato. Le voci che vogliono sia Dybala che Lukaku sempre più vicini ai nerazzurri impazzano e la tifoseria risponde con entusiasmo. Nella giornata di oggi il club di Zhang ha aperto la vendita libera degli abbonamenti e i risultati non si sono fatti attendere. La campagna dei nerazzurri vola e si stima che le tessere staccate possano arrivare verso le 40mila unità. La Curva Nord il settore più ambito, dove la capienza è già quasi sold out.



CODE - Prima del liberi tutti di oggi, l’acquisto era possibile per i fedelissimi di tre stagioni fa, ossia dell’annata pre Covid, che avevano la possibilità di confermare il proprio posto a San Siro. Dall’11 al 13 giugno invece spazio a chi era nella lunga lista d’attesa. Solo oggi l’ok per tutti gli altri con annesse code e lamentele. Molti tifosi interisti hanno dovuto attendere oltre un’ora all’apertura della vendita e alcuni di loro, complice l’elevata richiesta dei biglietti, hanno anche dovuto far fronte a un sito che continuava a crashare. Troppa voglia di Inter per una squadra che già fa sognare i propri tifosi.