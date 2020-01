Proseguono le trattative tra Inter e Flamengo per Gabigol, con i brasiliani che vorrebbero trattenere l’attaccante dopo l’ottima stagione appena conclusa. Secondo Sky Sport, al momento la distanza tra i due club per l’accordo è di circa 4-5 milioni di euro. Non ci sono invece problemi tra il Flamengo e il giocatore, che hanno trovato l’intesa per l’ingaggio.