Ci siamo, è il giorno di Simone Inzaghi all’Inter. L’ormai ex tecnico della Lazio sostituirà Antonio Conte, un compito non semplice, ma allo stesso tempo una missione intrigante. Il club nerazzurro ufficializzerà in giornata il nuovo allenatore, che in mattinata si presenterà in sede per salutare Zhang e poi andrà ad Appiano Gentile con Marotta e Ausilio per visitare la struttura e iniziare praticamente il suo nuovo incarico da tecnico nerazzurro.

CONTATTI CON LA ROSA - Dopo i primi contatti con Lukaku, il tecnico chiamerà anche gli altri calciatori della rosa. L’addio di Conte é stato un terremoto emotivo che bisogna arginare in fretta e Inzaghi intende metterci mano immediatamente, a partire da oggi. Annuncio è visita ad Appiano, l’Inter riparte da Simone Inzaghi.