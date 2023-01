In campo sa fare tutto, dal centrocampista al difensore. Giorgio Scalvini é l’oro di Bergamo e dell’Atalanta: un giocatore che ha qualcosa di speciale, di diverso dagli altri. Stiamo parlando di un 2003 con la testa di un veterano e le qualità tecniche e tattiche di un giocatore maturo.. Tante big seguono Scalvini da circa un anno e c’è il rischio che si possa scatenare un’asta la prossima estate. Non prima perché Percassi ha più volte ribadito di non voler prendere in considerazione alcuna offerta nel mercato di gennaio.Per Scalvini si preannuncia un derby d’Italia: l’Inter si è mossa da tempo e potrebbe mettere sul piatto il cartellino del giovane GiovanniLa Juve ha avuto diversi contatti con gli agenti del giocatore ma prima di programmare un’offensiva deve operare molto sul mercato in uscita.L’Atalanta è stata chiara con tutti: per Scalvini si parte da una richiesta di 40 milioni di euro.