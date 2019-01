Buone notizie per chiunque sia alla ricerca di un difensore centrale a cifre contenute da inserire in rosa in queste ultime battute di calciomercato. Il Chelsea ha infatti fatto sapere all'entoruage del difensore danese Andreas Christensen che c'è l'apertura al prestito per il suo addio in questa finestra di mercato.



QUANTO COSTA - Maurizio Sarri in conferenza stampa ha confermato che il giocatore è stranamente agitato e il mercato è sicuramente la chiave di volta di questo nervosismo. Sì al prestito dicevamo, ma oneroso, con il club inglese che ha stabilito e fissato le cifre entro cui poter accettare l'offerta. Sì al prestito, quindi, ma dietro il pagamento di 7 milioni di euro non trattabili.



INTER E JUVE CI PENSANO - Il centrale classe '96 è stato più volte seguito e accostato da numerosi club anche italiani. Inter e Juventus sono le due società a cui il centrale è stato proposto nel corso delle ultime due sessioni di mercato ed entrambe, in questo momento, sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto per due situazioni diametralmente opposte. La Juventus ha perso Mehdi Benatia (andato in Qatar) e per infortunio Bonucci e Barzagli e sta valutando la possibilità di inserire un altro centrale a cifre contenute. L'Inter, invece, è alle prese col malcontento di Joao Miranda, che ha chiesto la cessione, ma per cui il club nerazzurro non è disposto ad accettare offerte prima di avere fra le mani un sostituto. Per entrambe l'opzione Christensen potrebbe essere l'occasione last minute di mercato.