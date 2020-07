Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, parla del futuro di David Alaba e Thiago Alcantara, entrambi con le valigie in mano, dopo la vittoria della Coppa di Germania ai danni del Bayer Leverkusen: "Entrambi sanno cosa penso di loro. Daremo loro tutto il tempo di pensarci. Io cercherò di dare loro il mio sostegno come tecnico e come consigliere. Ma alla fine, è il giocatore che deve prendere la sua decisione e noi dobbiamo rispettarla. Ognuno ha i suoi piani su quello che vuole fare nella vita, è legittimo". Thiago Alcantara ha mercato in Premier, con Liverpool e City interessate, mentre Alaba è seguito da Juve e Inter.