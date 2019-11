Il rinnovo di Christian Eriksen con il Tottenham è tutt'altro che vicino, una buona notizia per le squadre interessate al gioiellino danese, tra cui Inter e Juventus. Una nuova conferma arriva direttamente dal tecnico degli Spurs José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'Olympiacos: "Le mie decisioni sulla possibilità di schierarlo dall'inizio si baseranno sulle prospettive future, inutile nasconderlo. Nel calcio bisogna essere concentrati sul presente, quindi su questa gara, ma devo pensare anche al futuro e le sue scelte hanno ovviamente un'influenza sulle mie come tecnico. La cosa importante però è che sia se dovesse restare che se dovesse andare via, Christian è un bravo ragazzo che ama il club e i compagni: è uno di noi fino all'ultimo giorno".