Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Albania, parla al Corriere di Verona di Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona e obiettivo di mercato di Inter e Juve: "Un giocatore gialloblù che mi ha sorpreso? Kumbulla. È albanese e come sapete io ho allenato la Nazionale, è cresciuto tantissimo nel corso della stagione e ha dimostrato di poter stare benissimo in A, con ampi margini di miglioramento in prospettiva futura".