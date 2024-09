Getty

Inter e Juventus su Sylla, il dt: "Possiamo venderlo a un ottimo prezzo"

Nonostante sia appena arrivato in Bundesliga, Moussa Sylla rischia di salutare presto la Germania. L'attaccante francese naturalizzato maliano, in forza allo Schalke 04 (giunto in estate dal Pau FC per 2,5 milioni di euro), è finito nel mirino di Inter e Juventus.



Gli osservatori dei due club italiani, stando a quanto raccolto dalla Bild, erano presenti sulle tribune dello stadio di Gelsenkirchen per monitorarlo da vicino in occasione del ko casalingo (1-3) contro il Colonia.



Ben Manga, direttore tecnico del club, non esclude una sua cessione nei prossimi mesi: "Penso che possiamo vendere Moussa per un ottimo prezzo. Se qualcuno cambia, ovviamente ci indebolisce, ma è nostro compito tenere d'occhio l'acquisto successivo. La strada per uscire da questa situazione sarà lunga".