Attraverso il comunicato pubblicato ieri da, la media companyche ha emesso il bond da 415 milioni di euro utile a rifinanziare le vecchie linee di credito del club, arriva anche un monito importante in vista del futuro del club eIn particolare, attraverso il documento ufficiale emesso dal club nerazzurro è emerso come l"A dicembre la UEFA ha comunicato all'Inter che la revisione effettuata dalla camera di controllo del Club Financial Control Body relativamente alle informazioni fornite dal club sulle regole di break-evenA causa dell'ampia gamma di provvedimenti disciplinari e di misure eventualmente imposte dalla CFCB, nonché dell'applicazione del principio di proporzionalità richiesto dalle sue regole procedurali non appena si considerano i fatti e le circostanze rilevanti che contribuiscono a una deviazione dalle regole del Financial Fair Play, e considerando le significative discussioni in corso a livello istituzionale rispetto alla riforma della normativa vigente,Nel comunicato l'Inter conferma che per colpa della pandemia Covid-19 la Uefa ha confermato la creazione di nuove regole che consentano un maggior scostamento sul break-even per gli anni fiscali 2020 e 2021. Dato il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia non è infatti escluso che anche per la stagione 2022 vengano applicate le stesse agevolazioni e che, nel futuro, l'intero sistema del fair play finanziario possa essere rivisto.Anche la Uefa lo sa, del resto la stessa Juventus al momento dell'emissione dell'ultimo bond aveva certificato questo rischio e la situazione, oggi, è similare per tutti i club di Serie A.