In casa Inter è partita la settimana decisiva per porre la parola fine sulla querelle Milan Skriniar. Il difensore slovacco incontrerà con il suo agente il club per un dentro o fuori in merito al suo rinnovo contrattuale. Secondo il Corriere dello Sport è pronta la firma nonostante l'offerta sia inferiore e di molto rispetto a quanto prospettatogli dal PSG.