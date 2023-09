Alla vigilia della prima sfida della Champions League 2023/24, l'Inter ha scoperto di dover fare a meno di Hakan Chalanoglu nella trasferta di San Sebastian con la Real Sociedad. Simone Inzaghi però non ha fatto tanti drammi: in conferenza stampa ha elogiato Kristjan Asslani, l'erede designato del turco. Nel video sottostante, l'analisi di Pasquale Guarro, inviato in Spagna.