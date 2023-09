, tecnico della Real Sociedad, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Inter che segnerà il debutto dei baschi nella Champions League 2023-24.-"Siamo preparati, ma dovremo esserlo domani, al momento giusto. Per me non si tratta del risultato, è il come, è sempre il come si gioca, non importa chi hai di fronte. È inutile farlo un giorno per a fasi alterne, serve regolarità e continuità per essere una squadra affidabile e top"."Preferisco non parlare dell'Inter, perché se parliamo dei suoi punti di forza o dei suoi grandi giocatori, qualcuno penserà che sia meglio non scendere in campo. Ma noi, al contrario, dobbiamo essere noi stessi. L'anno scorso hanno giocato la finale, sono stati travolgenti finora in Serie A, li affronteremo con molto rispetto, e umiltà".- "Spero che tutti gli italiani che verranno domani lascino lo stadio dicendo: 'mio Dio, questi 'guipuzcoanos'.'"- "In Champions League ci sono i migliori. L'Inter è candidata a vincere la Serie A e dobbiamo avere tutti ben chiaro il potenziale che abbiamo davanti, di qualunque squadra si tratti".- "Se saremo in grado di ottenere il meglio dalla nostra squadra, saremo competitivi. Così facendo, saremo più vicini alla vittoria".- "Mikel è speciale. Sotto porta non ha i numeri che aveva prima dell'infortunio, ma non se la passa male. Infatti se Mikel non avesse fatto il lavoro difensivo che ha fatto al Bernabéu, non saremmo stati capaci di tenere testa al Real Madrid come abbiamo fatto. Se vogliamo dare valore solo ai numeri, commettiamo un errore"."Sono molto fortunato ad avere tanti giocatori, l'unica cosa a cui penso è comporre il miglior undici possibile, e contro l'Inter farò lo stesso".