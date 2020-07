Il Torino si gode Belotti. Secondo Tuttosport, l'attaccante ha attirato le attenzioni non solo dei grandi club italiani ma anche di quelli stranieri: il Manchester United, per esempio. E in Italia anche l’Inter. A gennaio Cairo ha rifiutato 40 milioni pronta cassa dalla Fiorentina. Il Gallo ha un accordo con il Toro sino al 2020, ma va anche aggiunto che la società ha rimandato il discorso a salvezza conquistata per impostare con lui il futuro. Ricordiamo che sul suo contratto c’è una clausola di 100 milioni per l’estero. Urbano Cairo e Davide Vagnati, se davvero vogliono costruire una squadra importante, devono cominciare a discutere con il Gallo di progetti e contratto. Devono per prima cosa blindarlo e toglierlo dal mercato e dopo garantirgli una squadra che possa puntare a un posto in Europa. Belotti al Toro percepisce un ingaggio di un milione e 700mila euro a stagione ma in qualsiasi altra squadra, vedendo gli ingaggi di giocatori meno competitivi di lui, guadagnerebbe di più. Lui non ne fa una questione di soldi, anche se l’aumento di stipendio giustamente se lo aspetta perché se lo è meritato sul campo e con il suo comportamento, ma soprattutto di obiettivi. A Torino e nel Toro si trova bene però se non ci sarà un cambio di mentalità rischierà di perdere le motivazioni.