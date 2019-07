Inter e Milan si sono incontrate ieri con il sindaco di Milano Beppe Sala per fare il punto sul nuovo stadio che i due club vorrebbero costruire insieme al posto dell'odierno Giuseppe Meazza. Un incontro definito dalla Gazzetta dello Sport come "molto cordiale" ma in cui è stata ribadita una distanza di vedute piuttosto netta.



Il Comune di Milano, infatti, ha ribadito come la volontà delle istituzioni sia quella di offrire San Siro come impianto "di gala" per le cerimonie delle Olimpiadi invernali del 2026 e che, proprio per questo, non ci debbano essere aree cantiere aperte in prossimità dello stadio. Inter e Milan, invece, vogliono che il nuovo impianto sia pronto molto prima, entro la stagione 2024-25 al massimo, con il conseguente abbattimento dell'attuale impianto.