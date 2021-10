Talento cristallino, Darwin Nunez. Lo sa il Benfica, che lo ha pagato più di 20 milioni di euro per prenderlo dall'Almeria, quando giocava nella Serie B spagnola. Lo sa Oscar Washington Tabarez, che lo chiama nella nazionale uruguayana e lo vede come il perfetto erede di Suarez e Cavani. E lo sanno i top club europei, che guardano interessate al 9 delle Aquile.



NUMERI E PAROLE - 2 gol in 2 partite di Champions League, 4 in 6 di campionato portoghese, mentre è a quota 2 con la nazionale. Classe '99, sotto contratto sino al 2025 coi lusitani, piace a Inter, Milan e City. E l'agente del nativo di Artigas, Edgardo Lasalvia, parla del suo futuro a Record e a FcInterNews: "E' pronto per giocare in qualsiasi squadra del mondo. Varie squadre di primo livello ci hanno contattato, ma per il momento la testa è nel proseguire e nel crescere con il BenficA e con l'Uruguay: solo così arriveranno cose importanti. Trasferimento? Le analizzeremo eventualmente con i dirigenti del Benfica, come deve essere". Milan e Inter ci sono. Base d'asta? 40 milioni. Difficile, ma non impossibile per le italiane.