Luce in fondo al tunnel. Inter e Milan procedono insieme per la costruzione del nuovo stadio di Milano sempre a San Siro, con una capienza di 60 mila posti e un investimento da 650 milioni di euro. Secondo La Repubblica, è in arrivo il via libera del Comune al progetto salvando il vecchio Meazza, tenendolo in piedi soltanto in parte: la tribuna arancio, una curva e una delle torri. Trasformandolo in una cittadella dello sport nel verde aperta a tutti per arrampicata, basket e calcetto, skate o atletica.



Passi avanti anche sulla questione economica. Il sindaco Sala deve salvaguardare un patrimonio pubblico come il Meazza che a bilancio vale 100 milioni di euro. Inter e Milan, che oggi pagano 10 milioni di affitto all'anno, hanno accettato di iniziare a versare il nuovo canone per un diritto di superficie lungo 90 anni da quando entreranno nel nuovo stadio e non dopo 32 anni come avevano proposto inizialmente.

In attesa del parere dei Beni culturali su eventuali vincoli monumentali, l'ultimo nodo da sciogliere è una richiesta della giunta comunale: tagliare la quantità di costruzioni extra di uffici, hotel e negozi che i due club realizzeranno per rientrare dai costi.