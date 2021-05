Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona, in prestito al Betis Siviglia in questa stagione, finito nel mirino di Inter e Milan, svela il suo futuro: "Tutti sanno che ho un contratto di tre anni con il Barcellona e che tornerò lì dal 1° luglio. Come avevo già detto alla stampa, il Barça è già in contatto con il Betis e ha deciso di voler puntare su di me per la prossima stagione. Sono felice perché è il club per cui ho sognato di giocare sin dall'inizio della mia carriera, quindi ricevere questo riconoscimento per me è fondamentale. Tutti i giocatori vorrebbero essere tesserati dal Barça. Non vedo l'ora di tornare per dimostrare il mio valore e confermarmi in questa posizione".