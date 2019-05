Secondo quanto riferito da Tuttosport entro la fine di maggio arriverà al comune di Milano il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, che lasceranno San Siro per costruire un nuovo impianto. I due club hanno ricevuto le consulenze richieste e hanno sciolto i nodi su servizi, capienza, parcheggi e soluzioni per la doppia accoglienza delle zone ospitalità. Il costo dell'operazione dovrebbe essere di circa 700 milioni di euro, con il nuovo impianto pronto per la stagione 2023/2024.