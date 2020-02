Non solo calciomercato nella giornata di ieri per Inter e Milan che oltre a provare a chiudere i colpi necessari a completare le rispettive rose hanno anche dedicato spazio a quello che è il progetto più importante per aumentare i ricavi futuri dei due club: il nuovo stadio di proprietà. Nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena un nuovo incontro con il comune di Milano che ha portato a nuovi e interessanti sviluppi.



L'INCONTRO - Secondo la Gazzetta dello Sport quello di ieri è stato un altro passo avanti perché nell'incontro con l'amministrazione i due club si sono detti pronti a pagare da subito i diritti di usufrutto della superficie dell'area dove verrà costruito il nuovo "quartiere stadio", mentre nel progetto iniziale gli stessi sarebbero stati congelati per 30 anni. Di fatto Inter e Milan si stanno offrendo di far quadrare i conti del comune fin da subito dato che lo stesso perderebbe i 10 milioni che incassa annualmente dal canone di affitto di San Siro.



SAN SIRO - In attesa delle risposte dei Beni Culturali su ciò che dell'attuale Giuseppe Meazza potrà essere abbattuto e cosa no, Inter e Milan sono anche andate incontro alle richieste del comune di non demolire lo stadio simbolo della città. Con gli architetti che hanno presentato i primi progetti i club stanno studiano varie soluzioni per mantenere San Siro vivo e funzionante. L'idea principale riguarda quella di creare una "cittadella" per sport e attività non professionistiche anche se il cammino è ancora lungo.