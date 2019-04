Entro la fine del campionato se ne saprà di più circa il nuovo stadio che Inter e Milan stanno progettando il compartecipazione. Un impianto da 60-65 mila posti, da vivere sette giorni su sette. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'impianto potrebbe essere inaugurato tra il 2023 e il 2024.



“Un impianto moderno, con ristoranti, centri commerciali, hotel, parcheggi sotterranei ed altri esercizi, capace di “vivere” sette giorni su sette e di riqualificare l’intera area. Nei piano dei due club sorgerà accanto all’attuale Meazza, dove attualmente ci sono i parcheggi. E’ chiaro che a quel punto l’attuale San Siro andrebbe abbattuto perché la zona non potrebbe sostenere due impianti così.

Costruire un nuovo stadio da circa 60.000 posti necessiterà di almeno quattro anni: uno e mezzo per ottenere le autorizzazioni; altri due e mezzo (o tre) per i lavori. In teoria le milanesi potrebbero iniziare a giocarci nel 2023-24 o forse nella stagione successiva. Quando il progetto giungerà sul tavolo del Comune, verrà convocata la Conferenza dei Servizi e tutte le componenti (Regione, Provincia e Comune) discuteranno sulla fattibilità del progetto. Inter e Milan si avvarranno della Legge sugli Stadiche ha portato uno snellimento dell’iter”.