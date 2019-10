Giornata importante per il futuro stadio di Milan e Inter. ​Dal Consiglio comunale di Milano. infatti, c'è il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio dei due club milanesi. La mozione della maggioranza, passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, impegna però il Comune a evitare l'abbattimento del Meazza. L’odg sottolinea che il Comune «deve mantenere il proprio ruolo guida nella definizione delle trasformazioni e della pianificazione urbana», dunque anche sulla vicenda del nuovo stadio.