Era previsto per oggi l’inizio del dibattito pubblico in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milano nell’area di San Siro ma, come riferisce Calcio e Finanza, il tutto dovrebbe slittare sino al prossimo 28 settembre. In giornata il sindaco Beppe Sala ha dichiarato: "Mi pare che sia il 28 settembre, stiamo aspettando il consenso da Roma rispetto alle modalità del dibattito pubblico e al progetto che abbiamo presentato".