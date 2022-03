Inter e Milan hanno dato il proprio benestare al dibattito pubblico in merito al nuovo stadio, la famosa 'Cattedrale' progettata dallo studio Populous: La Repubblica scrive che l'intenzione è quella di concludere il processo entro fine ottobre.



TEMPISTICHE - Entro aprile Palazzo Marino dovrà sceglie un coordinatore del dibattito, che avrà un mese per mettere a punto il percorso di discussione pubblica. A quel punto, si arriva ai mesi di giugno e luglio, che dovrebbero essere quelli decisivi. Le conclusioni verranno messe a punto in agosto.