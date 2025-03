Inter e Napoli a pari punti: cosa succede per lo Scudetto

La squadra di Simone Inzaghi guida la classifica e quella di Antonio Conte segue a breve distanza, mentre l'Atalanta è ormai più staccata. Si è delineata una corsa a due per la conquista del titolo a maggio in un duello punto su punto tra i Campioni d'Italia in carica e il club scudettato nel 2023.A quel punto, sarebbe necessario giocare una partita in più.

Anche nella stagione 2024/25, infatti, è confermata la gara finale post torneo di Serie A per determinare la squadra vincitrice dello stesso. Fino a qualche anno fa sarebbe stato considerato lo scontro diretto di andata al pari di quello di ritorno, ma da qualche stagione l'arrivo in testa di due squadre a pari punti prevede che si disputi una partita secca per determinare la formazione Campione d'Italia.Fino al 38esimo turno, qualora Inter e Napoli si trovassero a pari punti, vengono considerati gli scontri diretti per determinare quale delle due squadre sia più in alto in classifica.

Parma-InterBologna-NapoliInter-CagliariNapoli-EmpoliBologna-InterMonza-NapoliInter-RomaNapoli-TorinoInter-VeronaLecce-NapoliTorino-InterNapoli-GenoaInter-LazioParma-NapoliComo-InterNapoli-Cagliari