Inter e Napoli in cerca di riscatto: nerazzurri a quota 1.62

Inter e Napoli, le due grandi deluse degli ottavi di Champions League, saranno avversarie domenica 17 marzo alle 20:45 nel posticipo della 29esima giornata di Serie A, ultima prima della sosta. Obiettivi completamente diversi per Inzaghi e Calzona, con il primo che deve amministrare il vantaggio di 16 e 17 punti su Milan e Juventus e i campani che proveranno a ridurre il distacco di 7 punti dal Bologna quarto in classifica: le quote sulla lavagna scommesse di Betaland danno l’Inter favorita a San Siro a 1.62, contro il pareggio a 4.05 e il segno 2 che vale invece 5.10 volte la posta.



In vetta alla classifica non mollano comunque il Milan, a quota 1.71 in casa del Verona, e la Juventus che deve lasciarsi alle spalle un periodo piuttosto negativo con il segno 1 a 1.52 contro il Genoa. In zona Champions la 29esima giornata potrebbe favorire la Roma, a 1.38 contro il Sassuolo, visto che il Bologna potrebbe faticare di più nell’anticipo del venerdì contro l’Empoli (segno 2 a 2.06), mentre a Bergamo va in scena lo scontro diretto Atalanta-Fiorentina: per ora le due squadre sono a 4 punti di distanza e Gasperini potrebbe aumentare il vantaggio considerando che il segno 1 è a 1.83. A 3.75 il pareggio, mentre il successo dei toscani che mischierebbe le carte nella lotta per l’Europa è a 4.05. Una zona di classifica dove vuole rientrare al più presto la Lazio. Dopo l’addio di Sarri, Martusciello cerca il successo all’esordio sul campo del Frosinone: non sarà facile e il segno 2 in questo caso arriva su Betaland a quota 2.16.