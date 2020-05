In casala scelta è fatta, il futuro della difesa appartiene ae questo complica inevitabilmente la situazione di un suo collega:. Complice anche l'infortunio al ginocchio dopo il Mondiale del 2018, il francese ha perso gradualmente spazio e considerazione all'interno dei blaugrana che ora stanno considerando la sua cessione. Una situazione tuttavia intricata, perché se la clausola da 500 milioni di euro è solo una formalità,. Il Barça si guarda intorno e si sta muovendo per trovare una via d'uscita.- Nelle ultime settimane infatti, la possibilità di ingaggiare il classe '93 è stata nuovamente presentata a, nell'ambito dei possibili tavoli di scambio per, ma anche al, doveè un pupillo di Setien. La reazione dei tre club, tuttavia, non è stata positiva. I bianconeri non sono interessati, i nerazzurri per la difesa sono più concentrati su altri nomi (su tutti), mentre gli azzurri non sono convinti dagli attuali costi dell'operazione:A questione condizioni dunque, la Serie A è un'opzione più fredda rispetto alla Ligue 1 (c'è il) e soprattutto alla Premier League, dove invecema soprattuttosono alla ricerca di un difensore con le sue caratteristiche. Poi, ci sarà da convincere lo stesso difensore, che al momento non forza per l'addio e aspetta: in un mercato particolare e atipico come sarà il prossimo, le situazioni possono evolversi e cambiare drasticamente nel giro di poche settimane. E con le giuste condizioni (trattative nel vivo e costi rivisti al ribasso), anche l'Italia che ora sembra lontana potrebbe tornare un'ipotesi percorribile.