In attesa di definire altre uscite dopo quella diper dare una sforbiciata ai costi e dare una mano ai conti, propedeutiche agli innesti necessari per completare l'organico diNella giornata di ieri, il club nerazzurro ha ufficializzato il prolungamento per un'altra stagione di Danilo D'Ambrosio, che è stato nelle scorse settimane anche un'opzione per il Milan, e di Andrea Ranocchia., inizialmente indicato come uno dei sicuri partenti ma poi convinto ad accettare un altro anno di contratto, seppur a cifre ridotte.- L'esperto esterno serbo, voluto nella passata stagione da Conte come alternativa a Bastoni e come figura carismatica nello spogliatoio,. Una proposta che il calciatore ha valutato con attenzione nelle passate settimane e che alla fine si è deciso ad avallare per proseguire la sua avventura in nerazzurro.- Sistemati questri tre puntelli per il reparto difensivo, terminato Euro 2020 il lavoro della dirigenza del club campione d'Italia si trasferirà su altri tavoli e su altre questioni, ben più spinose. La volonta di blindare i giocatori cardine del progetto, nonché quelli più ambiti sul mercato, c'è tutta. Dopo il sacrificio necessario di Hakimi,(prolungamento fino al 2024). Per quanto riguarda quest'ultimo, la questione è più delicata: il cambio di procuratori farà ripartire la trattativa da capo e al momento esiste una certa diversità di vedute tra domanda e offerta, senza dimenticare l'interesse palesato per il Toro dall'Atletico Madrid.