ancora da allenatore dell’quando, per l’ennesima volta, gli era stato chiesto di fugare i dubbi sul suo futuro. L’ex tecnico, come sua abitudine, era stato chiaro nell’esprimere il desiderio di rimanere. I motivi erano tanti ma su uno in particolare è stato fermo e determinato:e, soprattutto, non aveva alcuna voglia di ricominciare ancora da zero. Si era lasciato andare davanti ad un microfono Conte, aveva ammesso che ripartire da capo in un’altra piazza ancora una volta gli avrebbe comportato una fatica e uno stress che non aveva voglia di affrontare.Conte voleva rimanere all’Inter con la sua squadra, il suo grande lavoro, i suoi risultati e il suo amato gruppo. Non è stato possibile purtroppo per tutti. Si perchè ricominciare di nuovo da zero è uno stress che Conte ha lasciato solo a noi tifosi interisti.per 70 milioni al Psgdel centrocampo nonchè titolarissimi della squadra campione d’Italia. Ma la rivoluzione non finisce qui, perchèVecino e Sensi rimangono incognite importanti, così comeche, da uomo di Conte dopo una stagione negativa, potrebbe diventare un vero peso per la squadra e per le casse della società.Se, come sembra, anche Perisic lascerà Milano,Per il croato poi bisognerebbe aprire un altro capitolo. Brozo è sempre stato “sballottato” e messo in discussione nella sua storia interista ma a conti fatti è il giocatore più longevo e più presente (tolto Handanovic ovviamente) degli ultimi anni., pur vivendo in bilico sopra la follia,Il centrocampo è da sempre e per tutti il reparto da cui iniziare a costruire una squadra, è li che si trovano gli equilibri e, ad oggi, nonostante l’acquisto diquesti equilibri l’Inter li sta perdendo.Ovvio che non ci si possa esimere dal contestualizzare il momento, ma è anche giusto cercare di capire, a livello tecnico e ambientale, come la squadra possa ammortizzare lo “scossone”., un’arma difficile da disinnescare. In mezzo, Eriksen aveva trovato la sua dimensione dopo mesi di lungo “adattamento” e la squadra aveva capito come girargli intorno e come lasciare che lui fosse il suo faro. Abbiamo perso, per motivi diversi ovviamente, due uomini chiave nello stesso reparto e ci apprestiamo a perderne un altro che, pur non essendo decisivo come gli altri due, aveva dato un equilibrio importante alla fascia mancina sacrificandosi in un ruolo non suo per le vittorie del gruppo.Starà ora alla società sistemare il reparto e a Inzaghi ridare linfa e equilibrio al cuore della squadra campione in carica. MaIl croato è più importante di quello che è sempre stato pensato dalla maggior parte della gente, che lo sottovaluta senza motivo.per darla poi in cambio alla squadra in campo. La nuova Inter prende forma, sarà bello scoprirla giorno dopo giorno ma la malinconia per quella che si è persa purtroppo non mancherà, anche perché era bella da vedere e da godere.