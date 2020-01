Inter e Roma completeranno nella giornata di domani lo scambio Politano-Spinazzola. Per entrambi ci sarà una valutazione di circa 28 milioni di euro consentendo ad entrambi i club di realizzare una plusvalenza a bilancio. Per i nerazzurri la plusvalenza a bilancio è di circa 10 milioni mentre per i giallorossi è di solo 1,5 milioni, ma il risparmio più importante sarà sul lordo dello stipendio dato il milione di differenza fra gli ingaggi dei due giocatori (Spinazzola percepiva circa 3 milioni, Politano ne incasserà 2 annui).