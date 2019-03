Sosta per le nazionali, occasione per mettersi in mostra con la propria selezione e provare a smarcarsi dai rumors su un futuro sempre più in bilico: chiedere a Mateo Kovacic. Il blocco del mercato per due sessione imposto dalla FIFA al Chelsea, che ha presentato ricorso al TAS, rischia di complicare i piani del centrocampista croato: arrivato in prestito secco dal Real Madrid, Kovacic è riuscito a ritagliarsi spazio con Sarri ma se il ricorso non avrà successo per i Blues sarà impossibile trattare con le merengues per la sua permanenza. A complicare ulteriormente i piani, il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos: poco spazio per il croato agli ordini di Zizou, il che rende altamente improbabile anche il ritorno a Madrid se non di passaggio in attesa di trovare un nuovo club. Ma dove? OCCASIONE - Una preferenza di base per Kovacic c'è già: se il futuro non potrà essere a Londra sponda Chelsea, il centrocampista vorrebbe comunque restare in Premier e in Inghilterra, campionato e paese nei quali il croato si è trovato a suo agio. Che questo desiderio possa essere esaudito è tutt'altro che scontato, perché il suo profilo è atipico per la Premier: non particolarmente strutturato fisicamente e latitante in zona gol (zero in questa stagione), gli interessamenti al momento non fioccano. Tornare al Real è fuori questione e allora per Kovacic potrebbero riaprirsi le porte per il ritorno nel campionato che lo ha consacrato, la Serie A. Negli ultimi anni non sono mancate le possibilità di rientro in Italia, con Juventus e Milan che a più riprese hanno effettuato sondaggi, e anche oggi il croato continua ad avere estimatori in A: la Roma ci ha fatto più di un pensiero e lo monitora in vista della prossima estate; l'Inter prepara una mini-rivoluzione a centrocampo per la prossima stagione e il ds nerazzurro Ausilio, vicino al prolungamento del contratto, non ha nascosto di voler riportare Kovacic a Milano se ci siano le condizioni per farlo. E le condizioni in estate potrebbero effettivamente presentarsi, con il Real costretto a rivedere al ribasso le proprie pretese per un giocatore fuori progetto e in scadenza nel 2021: tutto dipende dal TAS, Kovacic può diventare un'occasione per Inter e Roma.