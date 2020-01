Quattro partite, cinque gol da ex per Andrea Petagna contro l'Atalanta. L'attaccante della Spal ha segnato anche stasera alla sua vecchia squadra. Inter e Roma sono tra i club di Serie A più interessati all'attaccante classe 1995 cresciuto nel settore giovanile del Milan. La Spal, però, in questa finestra di mercato non ha alcuna intenzione di cederlo...