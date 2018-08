In Brasile, UOL Esporte riporta il caso di Kaua Souza da Silva, 12enne che appartiene a una delle tante scuole calcio Inter del Brasile. Sul ragazzino, che in patria viene paragonato al primo Coutinho, hanno messo gli occhi big come San Paolo e Atletico PR, ma l'Inter non vorrebbe lasciarselo sfuggire.