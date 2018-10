Icardi-Lautaro, no per adesso non si può. Parola di Luciano Spalletti, che al termine della sfida contro il Cagliari ha addirittura voluto anticipare la risposta, prima ancora che il giornalista finissime di formulare la domanda: "Tanto lo so, vuoi chiedermi se Icardi e Lautaro possono giocare insieme. In questo momento non si può, l’Inter non può permettersi di avere due giocatori sopra palla". Questo il pensiero del tecnico toscano, che dunque chiarisce immediatamente il concetto.



LA PRIMA VOLTA - In realtà Lautaro e Icardi insieme hanno già giocato, è accaduto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma per l’occasione non era disponibile Radja Nainggolan e Spalletti cercò di equilibrare la squadra con un 4-4-2 che sulle corsie laterali del centrocampo vedeva operare Politano a destra e Asamoah a sinistra. Andò male, con i nerazzurri stanchi nelle idee e nel fisico, inceppati nel gioco, che faticava a fiorire da centrocampo in su. Quella di oggi è un’Inter diversa, che lentamente sta ritrovando Nainggolan (ancora lontano dalla forma migliore), ma che a centrocampo ancora soffre di atavici problemi e che in attacco ha segnato meno di Juve, Napoli, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Roma, Milan e quanto la Lazio (10 gol finora).



TEMPO E CORAGGIO - Al di là delle considerazioni di Spalletti (giuste o sbagliate che siano), la domanda che sorge è un’altra: l’Inter, che qualche problemino in zona gol ce l’ha, può permettersi di rinunciare a uno tra Icardi e Lautaro? Certo, ci sono equilibri da rincorrere e oggi i nerazzurri possono vantare la seconda miglior difesa del campionato, insieme a Juve, Fiorentina e dietro alla sola Sampdoria, ma forse mischiando le carte e rovistando negli scatoloni, potrebbe saltare fuori un abito che meglio veste la squadra di Spalletti, ad oggi legata al punto fermo del 4-2-3-1, sistema che però non ha ancora trovato in campo la migliore traduzione. La coppia Lautaro-Icardi è il futuro, ma servono tempo e coraggio.