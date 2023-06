L'Udinese è alle prese col caso Rodrigo Becao, escluso nelle ultime partite di campionato dopo il suo rifiuto all'offerta per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Il 27enne difensore brasiliano chiede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono i turchi del Fenerbahce e alla finestra l'Inter, con cui gli agenti del calciatore hanno discusso in questi mesi. La settimana prossima tornerà Luciano Ramalho, l’agente che media col club e con chi lo vuole.