Inter-Chievo per la Champions League, ma anche per osservare da vicino Emanuel Vignato. La sfida in programma lunedì alle 20.30 sarà un altro esame importante per il classe 2000, che compirà 19 anni ad agosto. Titolare con Bologna, Napoli, Lazio, Parma e Spal, il trequartista ha conquistato tutti nell’ultimo mese. Nel Chievo già retrocesso, lui è riuscito a mettersi in mostra con leadership e qualità al servizio della squadra e non ha alcuna intenzione di fermarsi. In gol all’Olimpico contro la Lazio, autore dell’assist a Riccardo Meggiorini nella gara successiva contro il Parma, Vignato vuole continuare a stupire, questa volta sotto gli occhi di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Nella politica della nuova Inter, infatti, l’ex dirigente della Juve ha deciso che ci saranno ancora più investimenti sui giovani. PRIMA DELLA JUVE - Da tempo i radar dei nerazzurri sono accesi su Vignato, tanto che a gennaio la società era pronta a presentare un’offerta al Chievo: il direttore sportivo nerazzurro Ausilio ha ragionato sulla possibilità di inserirlo nell'operazione Gabriel Brazao che era stata abbozzata con il Chievo. Poi il portiere è andato in prestito al Parma sempre via Inter, ma l’interesse di Marotta e Ausilio è rimasto. Vignato nelle ultime uscite col Chievo sta dimostrando i propri mezzi e il prezzo sta lievitando, l’Inter lo sa bene e vuole giocare d’anticipo su tutti i club interessati. Tra questi c’è sicuramente la Juventus, da tempo sulle tracce di Vignato e sempre vigile sui migliori giovani italiani. Marotta vuole arrivare prima dei bianconeri questa volta e ha già in mente un piano: proporre al Chievo dei giovani che facciano comodo in Serie B. Dopo l'esame passato a pieni voti all'Olimpico contro la Lazio, Vignato vuole continuare a stupire, anche a San Siro, sotto gli occhi vigili dell'Inter.