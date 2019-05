Era arrivato sulle ali dell'entusiasmo dopo unvinto con la 10 sulle spalle, è pronto ad andarsene dopo 3 stagioni di pieno anonimato. L'le ha provate tutte con, compreso un prestito lontano dall'Italia, in, per provare a rivalutarlo e rilanciarlo. Ma niente, la continuità non è nel sangue di quel portoghese arrivato dalloper 43,7 milioni di euro e che ora, per non creare minusvalenza, deve cederlo per 18 milioni di euro - Giuseppee Pierosono al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista offensivo nerazzurro, sotto contratto sino al 2021. E due club hanno mostrato interesse: il Porto e il Monaco. Per quanto riguarda i portoghesi, Joao Mario è un'esplicita richiesta di Sercio Conceiçao, allenatore dei Dragoni; per il club del Principato, invece, può fare la differenza Jardim, grande estimatore del classe '93. Due club lo vogiono, l'Inter cerca acquirenti: Joao Mario è pronto a svestire, definitivamente, il nerazzurro.