L'arrivo di Conte all'inter ha causato diversi problemi a Godin. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il difensore fosse una chiara richiesta di Luciano Spalletti.



“L’operazione Godin nasceva come ottima intuizione societaria per ovviare alla partenza annunciata di Miranda lo scorso anno. Un veterano per un veterano, un leader per un leader, un capitano (del Brasile) per un capitano (dell’Uruguay). Ma quando l’Inter trovò l’intesa con Godin, il progetto tecnico era ancora affidato a Luciano Spalletti, che fu uno dei primi sponsor dell’operazione. Nella difesa a 4 di Spalletti, Godin sarebbe stato il titolare aggiunto a Skriniar e De Vrij, con la possibilità di alternarli nelle fasi più calde della stagione. Poi la storia è cambiata, è arrivato Conte con la sua difesa a tre e per Diego sono cominciati i problemi”.