Si è parlato tanto dell'interesse del fondo Pif nell'Inter, ma c'è un problema di fondo che blocca gli infestimenti arabi in Europa e non è di carattere politico-culturale. Secondo il Sole 24 Ore le banche europee per il trasferimento di capitali chiedono il rispetto di alcuni parametri come il cosiddetto Kyc, know your customer." che il fondo Pif fatica a garantire