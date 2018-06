Il mercato dell'Inter si muove anche in uscita. Dimarco va al Parma (prestito), per ora senza Biabiany, per cui il problema resta l'ingaggio. Oggi i nerazzurri contano di avvicinarsi – o raggiungere – i 45 milioni di plusvalenze: Carraro sarà dell’Atalanta (5 milioni, oggi le visite), mentre Nagatomo passerà al Galatasaray (3). E ieri tre rinnovi: Bastoni al 2023 (passato in sede) e Vecino al 2022. Poi un anno in più per Berni: non un top player, ma uomo fondamentale nello spogliatoio.



Atalanta, le linee guida sul mercato sono chiare e Percassi lo ha ribadito anche ieri: conti in ordine, niente follie, acquisti mirati. E con queste premesse è abbastanza facile affermare che più passa il tempo più sono in discesa le azioni di Jankto: la richiesta dell’Udinese per il centrocampista è salita a 16 milioni. Gasperini e la dirigenza comunque si sono già confrontati. E l’intenzione è non avere fretta nell’allestimento della rosa. Mercoledì alla partenza per il ritiro di Rovetta l’ossatura della squadra sarà praticamente la stessa dell’ultima stagione ma le trattative vanno avanti. Così per la difesa, dopo l’arrivo di Bettella, il duo Sartori-Percassi jr sta stringendo con il Cittadella per il difensore centrale Varnier, valutato dal club veneto sui 7 milioni, poi si penserà al centrocampo. Infine, l’Atalanta ha ingaggiato dall’Inter il centrocampista Marco Carraro (‘98): oggi le visite mediche.



Il Parma dall’Inter prende Dimarco (prestito), è dura (ingaggio) per Biabiany. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Rigoni può firmare a parametro zero dal Genoa. Per la difesa l’ultima idea è Diegne (Nancy, piace anche alla Spal), si tratta pure Peluso (Sassuolo). In attacco vicino Trezeguet (Kasimpasa), per la porta avanza Audero (Juve).



Il Frosinone per la porta sorpassa la Fiorentina per Gabriel (Milan): operazione in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni. Per l’attacco prosegue il pressing sull’Inter per Pinamonti (in pole però c’è il Genoa), fari puntati sulla fascia sempre su Rosi (a zero dal Genoa) e Lykogiannis (Cagliari).