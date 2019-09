Due partite in 5 giorni, e che partite... L'Inter se la vedrà prima contro il Barcellona e poi contro la Juve, a termine di un ciclo che ha già visto sfide impegnative contro Milan e Lazio. Serve l'ultimo sforzo prima della pausa e qualcuno, come scrive la Gazzetta dello Sport, dovrà giocare entrambi i match, nonostante il grande dispendio di energie.



“Niente turnover, almeno stavolta. Inter e Juve si affidano ai forzati del doppio turno, quelli che si prenderanno la maglia da titolare in Champions e domenica a San Siro. Conte si è portato avanti cambiando tanto tra Lazio e Samp. A Genova si è presentato con 7 titolari nuovi: Bastoni, Candreva, Sensi, Gagliardini, Asamoah, Lautaro e Sanchez. Insomma, turnover già fatto. Così almeno 8 nerazzurri, da Handanovic a Lukaku, rischiano la doppietta. Handa è un cannibale e non lo cambiano certo i 35 anni: l’anno scorso, per esempio, ha saltato solo la prima di Coppa Italia. In difesa la GDS non si tocca. Godin non si spaventa davanti a Barça e Juve, De Vrij è il regista dietro che non può mancare, Skriniar il cagnaccio che non si stanca mai. A centrocampo, doppio sì per Brozovic-Sensi, già coppia di fatto. Danno idee, polmoni e gol (5 totali). Sulla sinistra, difficile scalzare Asamoah. Più incerto l’uomo a destra: Candreva e D’Ambrosio potrebbero alternarsi. Incerto anche il terzo in mezzo: Barella al Camp Nou dove servono meno centimetri e uno tra Vecino-Gagliardini coi campioni d’Italia? Davanti il totem è Lukaku: contro lo Samp ha iniziato in panca, ora serve di nuovo il rompighiaccio. Chi accanto a lui? Sanchez col rosso di Genova si è tirato fuori dalla Juve: azioni in rialzo per Barcellona. Lautaro e Politano lo incalzano”.