Nonostante il pieno recupero di Vrsaljko, D'Ambrosio continua ad essere una pedina fondamentale per Luciano Spalletti, che intende sfruttare le caratteristiche del difensore italiano per variare sistema di gioco anche a gara in corso. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ecco l’altro punto della crescita non ancora completata dall’Inter. La squadra di Spalletti non ha ancora un’identità tattica ben definita. L’idea del tecnico è chiara, discussa a lungo anche con la squadra. Spalletti vuole che i suoi giocatori abbiano in tasca il manuale per galleggiare tra il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1, con la possibilità di cambiare schieramento anche a partita in corso. E così si spiega anche la scelta di D’Ambrosio al posto di Miranda. Il primo garantisce all’allenatore l’idea di poter variare: difendo a quattro e giro palla a tre, questa è la base su cui lavora il tecnico”.