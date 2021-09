L'Inter non perde di vista Raspadori. Marotta vuole portare a Milano l'attaccante italiano del Sassuolo: in questo senso ha più volte sondato il terreno con Carnevali e con l'agente del calciatore. Secondo Tuttosport, il dirigente nerazzurro vuole bloccare il ragazzo già a gennaio per anticipare la concorrenza lasciandolo alla squadra neroverde fino al termine di questa stagione.