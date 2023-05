I dipendenti dell'Inter sono stati tutti invitati per la finale di Coppa Italia di stasera all'Olimpico contro la Fiorentina. Forse anche per scaramanzia visto che, già nella passata edizione, la dirigenza nerazzurra aveva pensato a questo provvedimento per i propri lavoratori.



Come scrive La Gazzetta dello Sport, quello del presidente Zhang è stato un modo per premiare il lavoro di chi solitamente sta dietro le quinte. Un gesto che anche Massimo Moratti aveva fatto, per esempio, in occasione della finale di Champions a Madrid.