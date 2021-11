L'Inter di Simone Inzaghi sembra aver ritrovato i vecchi equilibri. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’equilibrio è un’arte collettiva scoperta grazie alla partecipazione di tutti: già dalla partita contro la Juve i nerazzurri hanno deliberato il cambio e non hanno più pressato troppo in alto. Tradotto: ridotti al minimo i rischi di contropiede, in tutti gli altri scontri diretti non era andata così. Poi la consegna è continuata anche in partite più morbide, contro Empoli ed Udinese, segno di una precisa nuova filosofia. Il gioco sgorga ancora fluido in avanti come a inizio anno, non a caso i gol continuano a piovere copiosi, ma senza che venga mai compromesso l’asse della squadra: l’Inter di Simone andrà pure oltre Conte nella ricerca della bellezza, ma sta ritrovando un equilibrio razionale”.