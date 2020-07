40 milioni più altri 5 di bonus. Questa la cifra sborsata dall'Inter al Real Madrid per Hakimi. Una somma che in Spagna ritengono conveniente per i nerazzurri e AS spiega anche quali siano le clausole che faranno scattare in automatico questi bonus. La società di viale della Liberazione si è impegnata a corrispondere 5 milioni aggiuntivi in caso di trionfo in qualsiasi competizione; Coppa Italia, CL, scudetto. Inoltre, spiega AS, i nerazzurri hanno provato a ridurre la cifra da 40 milioni a 38, cercando di offrire 7 milioni di bonus invece che 5, lasciando due milioni da aggiungere in caso di qualificazione alla Champions. Ma è arrivato il no del Real.