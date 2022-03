La priorità è nota da tempo e anche l’identikit ha ormai assunto connotati precisi: l’Inter cerca un vice Brozovic e nelle idee della dirigenza nerazzurra il ruolo dovrà essere ricoperto da un giovane che possa, all’occorrenza, essere pronto a raccogliere l’eredità del croato nel giro di un paio di stagioni. Radar accesi in tutta Europa, in particolare Germania, Francia e anche Italia.



L'INTERESSE - E a proposito di Italia, c’è un giovane che sta mettendo in luce tutte le sue qualità e che l’Inter sta seguendo ormai da diverse partite. Si tratta di Kristjan Asllani, albanese classe 2002 di proprietà dell’Empoli. Doti da regista classico: visione periferica, gioco di prima e buon lancio, i nerazzurri hanno il suo nome in agenda ma il prezzo è già salito sopra i dieci milioni di euro. I riflettori dell’Inter sono senza dubbio accesi anche su di lui, ma in questo momento il nome del centrocampista albanese pare non essere quello in vantaggio. Da capire se la trattativa possa nascere mediante l’inserimento di qualche giovane di prospettiva, di certo, se qualcosa prenderà forma, non si svilupperà attorno al nome di Pinamonti, dato per sicuro partente per via del suo alto ingaggio e della volontà, da parte dell’attaccante, di misurarsi con realtà che possano lottare per obiettivi diversi dalla salvezza.