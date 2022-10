L'Inter stringe i tempi per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) a Milan Skriniar. Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League, il club nerazzurro è pronto a offrire un ingaggio più che raddoppiato al difensore slovacco: dagli attuali 3 milioni di euro netti all'anno a 6,5 milioni a stagione più bonus.