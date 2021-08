Non solo mercato in entrata, la dirigenza dell'Inter è chiamata anche ad un'altra missione importante ed è quella relativa ai rinnovi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non solo avanti insieme, ma tutti insieme: lo zoccolo duro non va toccato, perché è dalla spina dorsale di una squadra che si costruiscono i successi. Dopo aver visto partire due grandi protagonisti dello scudetto come Lukaku e Hakimi ed essere riusciti a tamponare all’emergenza societaria allestendo una squadra comunque competitiva e in grado di lottare per lo scudetto, Marotta e Ausilio sono chiamati ora all’ultima grande missione di questo 2021: i rinnovi di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, i nuovi intoccabili di Simone Inzaghi. Sull’agenda dei dirigenti dell’Inter al momento c’è soltanto un incontro calendarizzato ed è quello con Alejandro Camaño, agente di Lautaro, per cui la tavola è ormai apparecchiata. Tra mercoledì e giovedì le parti si incontreranno nuovamente in sede per mettere nero su bianco gli accordi verbali già raggiunti e formalizzare il rinnovo fino al 2025. Poi toccherà a Brozovic (più urgente, visto lo status di giocatore in scadenza nel 2022) e Barella, su cui pende una vecchia promessa di adeguamento e soprattutto l’idea di farne il capitan futuro”.